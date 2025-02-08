Аким ВКО раскритиковал работу чиновников

В частности, Ермек Кошербаев подчеркнул, что при их создании местные предприниматели не имеют преимуществ, а также не в полной мере используются возможности государственной поддержки. Кроме того, важным условием формирования таких зон является кластерное развитие малого и среднего бизнеса. При этом делать упор следует на те аспекты бизнеса, которые принесут пользу конкретному городу и району, а в перспективе — всему региону.