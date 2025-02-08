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Аким ВКО раскритиковал работу чиновников

Аким ВКО Ермек Кошербаев в ходе заседания областного акимата невысоко оценил деятельность местных органов исполнительной власти по созданию малых промышленных зон, передает YK-news.kz.

Источник: пресс-служба акимата ВКО

В частности, Ермек Кошербаев подчеркнул, что при их создании местные предприниматели не имеют преимуществ, а также не в полной мере используются возможности государственной поддержки. Кроме того, важным условием формирования таких зон является кластерное развитие малого и среднего бизнеса. При этом делать упор следует на те аспекты бизнеса, которые принесут пользу конкретному городу и району, а в перспективе — всему региону.

«Нам следует внимательно пройтись по нашим планам и выяснить, как то, что мы делаем, будет влиять на уровень жизни населения. Мы много раз об этом говорили, но хотелось бы еще раз подчеркнуть — рассматривайте все сквозь призму улучшения жизни населения», — призвал глава региона.

Аким поручил управлению экономики и бюджетного планирования собрать информацию по созданию малых промышленных зон, уделив особое внимание производству продукции глубокой переработки.