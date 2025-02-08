Аким ВКО раскритиковал работу чиновников

В частности, Ермек Кошербаев подчеркнул, что при их создании местные предприниматели не имеют преимуществ, а также не в полной мере используются возможности государственной поддержки. Кроме того, важным условием формирования таких зон является кластерное развитие малого и среднего бизнеса. При этом делать упор следует на те аспекты бизнеса, которые принесут пользу конкретному городу и району, а в перспективе — всему региону.
«Нам следует внимательно пройтись по нашим планам и выяснить, как то, что мы делаем, будет влиять на уровень жизни населения. Мы много раз об этом говорили, но хотелось бы еще раз подчеркнуть — рассматривайте все сквозь призму улучшения жизни населения», — призвал глава региона.
Аким поручил управлению экономики и бюджетного планирования собрать информацию по созданию малых промышленных зон, уделив особое внимание производству продукции глубокой переработки.