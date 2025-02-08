Reuters узнал о санкциях США против главного прокурора МУС

Приложение пока не опубликовано, но в нем есть имя Карима Хана, гражданина Великобритании, сообщили Reuters источники. Меры против него включают заморозку активов в США и запрет на посещение Соединенных Штатов для него самого и членов его семьи. То же касается и других лиц, против которых будут введены санкции.