Хинштейн считает ситуацию с бюджетом Курской области «очень плохой»

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн во время встречи с жителями трех районов курского приграничья проинформировал, что узнал о задолженности региона перед семьями погибших участников спецоперации. Как пишут РИА Новости, ситуацию с региональным бюджетом он охарактеризовал как «очень плохую».
Когда он «пришёл сюда работать в декабре», то «с ужасом и стыдом обнаружил», что ещё с июля образовалась задолженность перед семьями погибших участников СВО. Им, по данным Хинштейна, не выплачивали региональные деньги.
Задолженность образовалась и «перед ранеными». Ему рассказали, что областное постановление предусматривало им «только однократную выплату». Такой подход неправильный, он будет изменен, пообещал Хинштейн. «Ситуация с бюджетом Курской области, она… очень плохая», — добавил он в связи с вышеперечисленным.
Кроме того, на прошлой неделе пришлось из резервного фонда срочно «закрывать долги по оплате за питание» в пунктах временного размещения (ПВР).
Каждый вопрос, который поднимают переселенцы, по словам Хинштейна, это вопрос «очень больших денег», а их сейчас в бюджете Курской области нет.