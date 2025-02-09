Я твой мир шатал: США играли в тарифы, Зеленский пригрел 100 млрд, Европа грустит по газу

А также вышел из Совета по правам человека при ООН. Заодно с Нетаньяху, который вышел за компанию, хотя в него и не входил (оказывается, так можно было). Что намекает нам, что эти двое в ближайшее время собираются активно эти самые права нарушать. В чём, собственно говоря, почти никто и не сомневался.