«Снова попросит ядерное оружие»: В Раде раскрыли, как Зеленский сорвёт мирный процесс по Украине

«Он может пытаться выглядеть несколько неадекватно, вновь настаивая на требованиях к НАТО и ядерном оружии. На самом деле его цель заключается не в том, чтобы добиться выполнения своих требований, а в создании заведомо невыполнимых условий», — предположил украинский парламентарий.