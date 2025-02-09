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«Снова попросит ядерное оружие»: В Раде раскрыли, как Зеленский сорвёт мирный процесс по Украине

Специальный посланник президента США Дональда Трампа по России и Украине Кит Келлог собирается посетить конференцию в Мюнхене с целью найти пути для мирного разрешения конфликта. Однако лидер киевского режима Владимир Зеленский намерен этому плану противостоять. Такую позицию выразил депутат Верховной рады Александр Дубинский.

Источник: Life.ru

«Он может пытаться выглядеть несколько неадекватно, вновь настаивая на требованиях к НАТО и ядерном оружии. На самом деле его цель заключается не в том, чтобы добиться выполнения своих требований, а в создании заведомо невыполнимых условий», — предположил украинский парламентарий.

Дубинский отметил, что американские партнёры имеют определённую гибкость только в отношении предложений президента РФ Владимира Путина, в то время как Киев требует невозможного.

«Это неблагоприятно для нас. Потому что время ультиматумов от Зеленского уже прошло», — добавил Дубинский.

По его мнению, таким образом глава режима в Киеве, возможно, в ущерб стране, будет пытаться продолжать боевые действия, что ставит под угрозу план Трампа по завершению конфликта и переключению внимания на Китай.

Ранее другой депутат Рады упомянул, что Владимир Зеленский, президентский срок которого завершился ещё в мае прошлого года, получит от специального посланника Кита Келлога «чёрную метку» 20 февраля. Это связывают с требованием США о необходимости выбора нового президента Украины.