«Он может пытаться выглядеть несколько неадекватно, вновь настаивая на требованиях к НАТО и ядерном оружии. На самом деле его цель заключается не в том, чтобы добиться выполнения своих требований, а в создании заведомо невыполнимых условий», — предположил украинский парламентарий.
Дубинский отметил, что американские партнёры имеют определённую гибкость только в отношении предложений президента РФ Владимира Путина, в то время как Киев требует невозможного.
«Это неблагоприятно для нас. Потому что время ультиматумов от Зеленского уже прошло», — добавил Дубинский.
По его мнению, таким образом глава режима в Киеве, возможно, в ущерб стране, будет пытаться продолжать боевые действия, что ставит под угрозу план Трампа по завершению конфликта и переключению внимания на Китай.
Ранее другой депутат Рады упомянул, что Владимир Зеленский, президентский срок которого завершился ещё в мае прошлого года, получит от специального посланника Кита Келлога «чёрную метку» 20 февраля. Это связывают с требованием США о необходимости выбора нового президента Украины.