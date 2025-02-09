Пушков объяснил разгон USAID Трампом

«Дональд Трамп разогнал USAID не в силу каприза, а потому, что это был оплот его политических противников. Натренированное на финансировании оппозиции и журналистов в странах с неугодными США “режимами”, агентство финансировало и западные СМИ, которые вели кампанию по дискредитации Трампа в США и в целом на Западе. И, продолжи оно эту деятельность в прежнем русле, она вылилась бы в подрыв нынешнего режима в самих США и в подготовку смены самого Трампа», — написал сенатор в своём Telegram-канале.
По мнению Пушкова, обвинения против агентства в нецелевых расходах, продвижении трансгендерной повестки в других странах и сокрытии документов от конгресса — существенные, но не главные причины. Политик добавил, что ими удобно объяснить закрытие агентства, но главная причина — в стремлении Трампа и Маска нанести удар по одной из ключевых структур врагов президента США, отсюда и «чудовищная истерика в стане демократов».
По словам сенатора, в лице USAID Трамп и его команда увидели воплощение всего враждебного для них в политике и в идеологии. «И решили расформировать его и поставить под свой контроль», — добавил Пушков.
Госсекретарь США Марко Рубио, в понедельник назначенный Трампом исполняющим обязанности главы USAID, в среду заявил, что власти собираются проверить агентство «сверху донизу», чтобы определить соответствие финансирования программ международной политике действующей администрации, поскольку USAID тратило деньги «во вред» Соединенным Штатам. По его словам, после переоценки в некоторых случаях помощь будет разморожена или увеличена.
Агентство США по международному развитию объявило, что в пятницу весь его персонал по всему миру, нанятый напрямую, за рядом исключений, будет отправлен в административный отпуск. Телеканал CBS со ссылкой на источники ранее сообщал, что всем зарубежным представительствам USAID приказано закрыться, а весь их персонал будет отозван.