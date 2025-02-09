Пушков объяснил разгон USAID Трампом

«Дональд Трамп разогнал USAID не в силу каприза, а потому, что это был оплот его политических противников. Натренированное на финансировании оппозиции и журналистов в странах с неугодными США “режимами”, агентство финансировало и западные СМИ, которые вели кампанию по дискредитации Трампа в США и в целом на Западе. И, продолжи оно эту деятельность в прежнем русле, она вылилась бы в подрыв нынешнего режима в самих США и в подготовку смены самого Трампа», — написал сенатор в своём Telegram-канале.