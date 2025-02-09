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Трамп ответил, будет ли выдворять принца Гарри из США и назвал Меган Маркл ужасной

Президент Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп сообщил, что не собирается выдворять британского принца Гарри из страны, несмотря на судебное разбирательство, связанное с его визой. Об этом сообщает газета New York Post.

Источник: Life.ru

«Я не желаю этого делать. Пусть он остаётся здесь. У него и так достаточно проблем с его супругой. Она просто ужасна», — прокомментировал Трамп потенциальную депортацию принца.

Кроме того, Трамп положительно отозвался о старшем брате Гарри, наследном принце Уильяме, подчеркнув, что он является «замечательным молодым человеком».

Ранее Найл Гардинер, директор Центра свободы имени Маргарет Тэтчер в аналитическом центре Heritage Foundation, утверждал, что Трамп может депортировать британского принца Гарри. Это заявление стало следствием иска Heritage Foundation, в котором требовалось раскрыть иммиграционные документы принца.