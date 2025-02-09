Пушков: Трамп разогнал USAID, так как это был оплот его противников

«Утверждения о том, что USAID тратит деньги не по назначению, продвигает трансгендерную повестку в других странах и скрывает информацию от Конгресса, — это важные, но не основные причины. Ими можно объяснить закрытие агентства, но главная причина — желание Трампа и Маска нанести удар по одной из ключевых организаций враждебного им “глубинного государства”», — подчеркнул Пушков.