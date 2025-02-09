Пушков: Трамп разогнал USAID, так как это был оплот его противников

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп разогнал USAID не в силу каприза, а потому, что это был оплот его политических противников, заявил российский сенатор Алексей Пушков.
Как он пояснил, финансируемые агентством СМИ, среди прочего, вели кампанию по дискредитации Трампа в США и в целом на Западе, и если бы подобная деятельность продолжилась, то она вылилась бы в подготовку «смены его режима».
«Утверждения о том, что USAID тратит деньги не по назначению, продвигает трансгендерную повестку в других странах и скрывает информацию от Конгресса, — это важные, но не основные причины. Ими можно объяснить закрытие агентства, но главная причина — желание Трампа и Маска нанести удар по одной из ключевых организаций враждебного им “глубинного государства”», — подчеркнул Пушков.
Именно поэтому, добавил сенатор, в стане демократов сейчас «чудовищная истерика».
«В лице USAID Трамп увидел воплощение всего враждебного для него в политике и в идеологии. Поэтому решил расформировать агентство и поставить под свой контроль», — подытожил Пушков.
Ранее Трамп заявил, что коррупция в USAID была на невиданном уровне.