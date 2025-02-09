Шутки о смерти и расизм: Сообщения в мессенджере разрушили карьеру британского чиновника

Как сообщает газета Daily Mail, Гвинн обсуждал подобные темы с другими членами Лейбористской партии. В одном из сообщений он написал, что «надеется на скорую смерть» 72-летней пенсионерки, которая обратилась к нему с вопросом о мусоре. А в другом — пошутил о том, как его избирателя «сбивает грузовик».