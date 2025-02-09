«Это безумие»: Маска шокировали расходы США на неизвестных

«Вчера мне сообщили, что свыше $100 миллиардов направляется людям, которые не имеют номера социального страхования или даже временного документа, подтверждающего их личность. Если это действительно так, то это вызывает серьёзные подозрения», — написал Маск в блоге на X.
По его мнению, около половины этих расходов является очевидным мошенничеством.
«Это $1 миллиард каждую неделю. Это полное безумие, с которым необходимо срочно разобраться», — отметил Маск.
Он также добавил, что в ходе обсуждения проблемы DOGE и Минфин договорились о классификации всех государственных выплат для последующего аудита. Кроме того, каждый перевод должны сопровождать объяснением его необходимости.
Ранее Маск предложил свою помощь в сокращении государственного бюджета Казахстана, где расположен космодром Байконур. Бизнесмен вышел на связь с властями Астаны с идеей провести такую же работу, которую он сейчас проводит в США.