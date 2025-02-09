«Когда я увидела, что на украинском сайте распродают наши иконы… Это очень больно», — сказала Германова, подчеркнув, что речь идёт о Горнальском Свято-Николаевском Белогорском мужском монастыре Курской епархии.
Она также отметила, что поездки в Беловский район области в настоящее время представляют опасность. Депутат добавила, что родом из села Пены в Беловском районе, а свою профессиональную деятельность начинала в Судже.
Ранее Life.ru рассказывал, как лидер киевского режима Владимир Зеленский со сторонниками устроили «пирушку» в Киево-Печерской лавре. Ему поставили в зале лавры кафедру, с которой он произносил речь, пока военные ели.