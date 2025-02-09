Гатилов: США не готовы возобновить диалог с РФ по контролю над ЯО

Соединенные Штаты не готовы к возобновлению серьезных дискуссий с Российской Федерацией по вопросам ядерного разоружения, заявил РИА Новости постоянный представитель РФ при ООН в Женеве Геннадий Гатилов.
«В реальности же о возобновлении конструктивного диалога в области контроля над ядерными вооружениями, прерванного, кстати, по инициативе США, речь не шла и не могла идти. Американцы к нему не готовы. Как вообще может быть налажено конструктивное взаимодействие между государствами, если одно из них не признаёт другое равноправным партнёром? Если оно игнорирует его законные интересы, особенно в области безопасности?» — сказал он.
Гатилов подчеркнул, что вместо этого США пытаются нанести России максимальный урон в военном, финансово-экономическом, политическом и других сферах.
«Мол, мы будем подрывать вашу безопасность, делая вид, что ничего не происходит, а вы, то есть Россия, будете нам в этом помогать, сокращая свой военный потенциал за счёт новых юридически обязывающих соглашений. Так дело не пойдёт», — отметил постпред.
Замглавы МИД РФ Сергей Рябков в декабре 2024 года заявил, что дальнейшее сотрудничество в сфере ядерного разоружения с недружественными России странами стало политически неприемлемым.