Гатилов: США не готовы возобновить диалог с РФ по контролю над ЯО

«В реальности же о возобновлении конструктивного диалога в области контроля над ядерными вооружениями, прерванного, кстати, по инициативе США, речь не шла и не могла идти. Американцы к нему не готовы. Как вообще может быть налажено конструктивное взаимодействие между государствами, если одно из них не признаёт другое равноправным партнёром? Если оно игнорирует его законные интересы, особенно в области безопасности?» — сказал он.