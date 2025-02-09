Тысячи золотых слитков изъяты из Банка Англии из-за угрозы торговой войны с США

За последние месяцы инвесторы забрали около восьми тысяч слитков, что составляет 2% от всех запасов. Заместитель управляющего банком сэр Дэйв Рамсден рассказал, что учреждение буквально завалено запросами.
Всё началось, когда цены на золото в Нью-Йорке взлетели выше, чем в Лондоне. Теперь трейдеры спешат воспользоваться разницей, а сроки ожидания на получение слитков выросли с нескольких дней до недель.
Ранее Дональд Трамп подписал указ, который устанавливает пошлины на импортируемые товары из Канады, Мексики и Китая. Европейская комиссия же сообщила о готовности принять строгие ответные меры в случае, если Соединённые Штаты введут пошлины на импорт товаров из стран Евросоюза.