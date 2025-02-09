Трюдо объяснил, зачем Трамп хочет «поглотить» Канаду

В начале февраля Трюдо и Трамп договорились о 30-дневной отсрочке введения пошлин, Оттава для этого пообещала ужесточить контроль над границей с США. Трамп после этого повторил свои намерения присоединить Канаду: «Я бы хотел, чтобы Канада стала нашим 51-м штатом. Я бы хотел этого, но некоторые говорят, что это будет маловероятно».