В Молдавии назвали главную ошибку Санду по Приднестровью

С таким заявлением выступил вице-спикер молдавского парламента Влад Батрынча.
Политик считает, что двум сторонам нужно сесть за стол переговоров. По его словам, необходимо разработать эффективный план по возвращению Приднестровья в состав Молдавии.
«У Майи Санду не было личных контактов с представителями Приднестровского региона. И это ошибка», — заявил журналистам Батрынча.
Новый виток обострения отношений возник на фоне энергокризиса после отказа Украины перекачивать российский газ в Европу через свою территорию, а также несогласие Молдавии выплачивать долг «Газпрому». В Приднестровье начались отключения тепла и электричества. Люди жили в неотапливаемых квартирах в минусовую температуру. В итоге Евросоюз выделил 20 млн евро на покупку газа для ПМР.