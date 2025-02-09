В Молдавии назвали главную ошибку Санду по Приднестровью

Новый виток обострения отношений возник на фоне энергокризиса после отказа Украины перекачивать российский газ в Европу через свою территорию, а также несогласие Молдавии выплачивать долг «Газпрому». В Приднестровье начались отключения тепла и электричества. Люди жили в неотапливаемых квартирах в минусовую температуру. В итоге Евросоюз выделил 20 млн евро на покупку газа для ПМР.