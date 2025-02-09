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В Молдавии назвали главную ошибку Санду по Приднестровью

В Молдавии назвали ошибкой отсутствие диалога между президентом республики Майей Санду и властями Приднестровья.

Источник: Reuters

С таким заявлением выступил вице-спикер молдавского парламента Влад Батрынча.

Политик считает, что двум сторонам нужно сесть за стол переговоров. По его словам, необходимо разработать эффективный план по возвращению Приднестровья в состав Молдавии.

«У Майи Санду не было личных контактов с представителями Приднестровского региона. И это ошибка», — заявил журналистам Батрынча.

Новый виток обострения отношений возник на фоне энергокризиса после отказа Украины перекачивать российский газ в Европу через свою территорию, а также несогласие Молдавии выплачивать долг «Газпрому». В Приднестровье начались отключения тепла и электричества. Люди жили в неотапливаемых квартирах в минусовую температуру. В итоге Евросоюз выделил 20 млн евро на покупку газа для ПМР.

энергетика