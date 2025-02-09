Трамп сообщил о прошедшем разговоре с Путиным

По словам президента США, у него есть конкретный план по прекращению конфликта. «Надеюсь, это будет быстро. Каждый день гибнут люди … Я хочу положить конец этой чертовой штуке», — добавил Дональд Трамп. Он также призвал помощника по нацбезопасности Майка Уолтца «организовать встречи».