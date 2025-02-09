Россия определилась с кандидатурой посла в США

Министр иностранных дел Сергей Лавров в эфире программы «60 минут» на канале «Россия 1» ранее заявил, что США приветствовали представленную Москвой кандидатуру на пост посла России в Вашингтоне. Газета «Коммерсант» со ссылкой на источники писала, что наиболее вероятный кандидат на эту должность — директор департамента Северной Америки МИД, бывший посол в Канаде Александр Дарчиев.