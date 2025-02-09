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Россия определилась с кандидатурой посла в США

МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Россия определилась с кандидатурой нового посла в США, заявила в интервью РИА Новости официальный представитель МИД Мария Захарова.

Источник: © РИА Новости

«Что касается российского посла, я вам могу сказать абсолютно четко: есть кандидатура, агреман на нее пока не получен», — сказала она.

Как ранее заявлял замглавы МИД Сергей Рябков, в Москве считают, что излишняя суета вокруг ситуации с выдачей агремана новому послу России в США контрпродуктивна.

Министр иностранных дел Сергей Лавров в эфире программы «60 минут» на канале «Россия 1» ранее заявил, что США приветствовали представленную Москвой кандидатуру на пост посла России в Вашингтоне. Газета «Коммерсант» со ссылкой на источники писала, что наиболее вероятный кандидат на эту должность — директор департамента Северной Америки МИД, бывший посол в Канаде Александр Дарчиев.

Прежний посол России в США Анатолий Антонов покинул свой пост в октябре прошлого года из-за завершения срока командировки.

Захарова Мария
дипломатия