Россия определилась с кандидатурой посла в США

«Что касается российского посла, я вам могу сказать абсолютно четко: есть кандидатура, агреман на нее пока не получен», — сказала она.
Как ранее заявлял замглавы МИД Сергей Рябков, в Москве считают, что излишняя суета вокруг ситуации с выдачей агремана новому послу России в США контрпродуктивна.
Министр иностранных дел Сергей Лавров в эфире программы «60 минут» на канале «Россия 1» ранее заявил, что США приветствовали представленную Москвой кандидатуру на пост посла России в Вашингтоне. Газета «Коммерсант» со ссылкой на источники писала, что наиболее вероятный кандидат на эту должность — директор департамента Северной Америки МИД, бывший посол в Канаде Александр Дарчиев.
Прежний посол России в США Анатолий Антонов покинул свой пост в октябре прошлого года из-за завершения срока командировки.