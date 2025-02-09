NYP: Трамп заявил, что обсудил с Путиным урегулирование на Украине

Также он заявил, что предпочел бы не раскрывать продолжительность и детали своего разговора с Путиным. Однако Трамп отметил, что российский президент обеспокоен по поводу гибели солдат на поле боя, подчеркнув, что российскому президенту «действительно небезразлична» эта проблема и что он «хочет, чтобы люди перестали умирать».