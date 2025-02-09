ЕАЭС: страны союза обсудили приоритеты сотрудничества в племенном животноводстве

Среди приоритетов также создание референтной популяции крупного рогатого скота молочного направления продуктивности, уточнение перечня статистических показателей и форматов обмена сведениями между государствами-членами и ЕЭК в этой сфере, проведение совместных образовательных мероприятий для обмена опытом и наилучшими практиками племенного животноводства.