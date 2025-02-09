ЕАЭС: страны союза обсудили приоритеты сотрудничества в племенном животноводстве

ТАШКЕНТ, 9 фев — Sputnik. Перспективы сотрудничества в области племенного животноводства обсудили представители отраслевых министерств, научных организаций и бизнеса стран ЕАЭС на координационном совещании под председательством директора Департамента агропромышленной политики ЕЭК Наиры Карапетян. Об этом сообщает пресс-служба Комиссии.
В числе ключевых направлений — выработка механизма согласованных действий стран ЕАЭС и Комиссии по обмену информацией о развитии племенного животноводства, в том числе с использованием интегрированной информационной системы Союза.
Среди приоритетов также создание референтной популяции крупного рогатого скота молочного направления продуктивности, уточнение перечня статистических показателей и форматов обмена сведениями между государствами-членами и ЕЭК в этой сфере, проведение совместных образовательных мероприятий для обмена опытом и наилучшими практиками племенного животноводства.
«Реализация решений по этим направлениям позволит оптимизировать механизмы межгосударственного взаимодействия для дальнейшего внедрения в селекционно-племенную работу инновационных технологий, повышения генетического потенциала племенных сельскохозяйственных животных и развития торговли племенной продукцией государств-членов Союза», — отметила Наира Карапетян.