Казахстан и Китай откроют совместную лабораторию искусственного интеллекта

В лаборатории смоут заниматься мониторингом и управлением водными ресурсами с помощью ИИ и ГИС-технологий; разработкой систем раннего предупреждения о стихийных бедствиях, таких как наводнения, оползни и снежные лавины. Кроме того, ИИ будут примнять для анализа данных, чтобы прогнозировать изменения в окружающей среде или оптимизировать использования энергетических ресурсов через интеллектуальные системы распределения энергии.