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Захарова прокомментировала поставки истребителей Mirage на Украину

МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Поставки французских истребителей Mirage 2000 на Украину лишь сильнее загоняют ситуацию в тупик для Запада и киевского режима, постоянно требующего денег и оружия, заявила в интервью РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Источник: © РИА Новости

Ранее глава министерства обороны Франции Себастьян Лекорню заявил, что первые французские истребители Mirage прибыли на Украину.

«Это очередное действо, которое, к сожалению, загоняет ситуацию в еще больший тупик для Запада и для киевского режима», — сказала Захарова.

По ее словам, «Enfant terrible» в виде Владимира Зеленского и его режима, которых Запад своими руками же и создал, требует все больших вложений денег и вооружений, понимая всю тупиковость ситуации. Из-за этого с Запада ему периодически «подбрасывают» финансирование и новое оружие, делая при этом новые подбадривающие заявления.

В июне 2024 года президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж передаст Киеву истребители Mirage 2000 и до конца года организует подготовку украинских пилотов.

Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

Захарова Мария