Федин: более 90 единиц вооружения поступило в армию Беларуси за 2024 год

«Только за прошлый год на на вооружение Вооруженных сил принято более 90 единиц различного вооружения. Многие из них белорусского производства. В частности, в прошлом году принят на вооружение ЗРК “Бук-МБ” с полностью отечественной зенитной управляемой ракетой повышенной дальности, способной поражать воздушные цели на дистанции до 70 километров», — сказал Федин.