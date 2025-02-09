Федин: более 90 единиц вооружения поступило в армию Беларуси за 2024 год

МИНСК, 9 фев — Sputnik. Только за прошлый год на вооружение Вооруженных сил Беларуси принято более 90 единиц различного вооружения, заявил заместитель министра обороны по вооружению — начальник вооружения ВС Беларуси Андрей Федин в эфире «ВоенТВ».
Он отметил, что постоянно идет анализ состояния и перспектив дальнейшего применения образцов вооружения и военной техники.
Федин заверил, что в республике внимательно следят за всеми мировыми тенденциями и изучают, обобщают опыт участников современных конфликтов.
По его словам, в армии гордятся образцами вооружения, каждый по-своему хорош и занимает ту нишу, которая ему определена в облике Вооруженных Сил.
«Только за прошлый год на на вооружение Вооруженных сил принято более 90 единиц различного вооружения. Многие из них белорусского производства. В частности, в прошлом году принят на вооружение ЗРК “Бук-МБ” с полностью отечественной зенитной управляемой ракетой повышенной дальности, способной поражать воздушные цели на дистанции до 70 километров», — сказал Федин.
Замминистра добавил, что идет работа над тем, чтобы обеспечить Вооруженные силы всем необходимым для выполнения возложенных на них задач.