Белорусские военные осваивают создание дополнительной противодронной защиты

МИНСК, 9 фев — Sputnik. В воинских частях осваивают и изготавливают дополнительные средства противодронной защиты, так называемые мангалы, заявил заместитель министра обороны по вооружению — начальник вооружения ВС Беларуси Андрей Федин в эфире «ВоенТВ».
Он отметил, что освоено изготовление маскировочных комплектов для вооружения, техники и войск в полевых условиях. Также дорабатывается дополнительная защита техники.
В воинских частях осваивается и осуществляется уже изготовление дополнительных средств противодронной защиты, так называемых мангалов, которыми оснащаются все подразделения, которые выполняют сегодня в соответствии с распоряжением президента боевую задачу по усилению государственной границы.
По его словам, постоянно совершенствуется система хранения и эксплуатации вооружения и техники, развивается система технического диагностирования, обслуживания.
Замминистра обратил внимание, что за прошлый год в Вооруженных силах средним ремонтом отремонтировали порядка тысячи единиц образцов вооружения и техники, под текущим ремонтом — около девяти тысяч.
«Многие из них были восстановлены в полевых условиях в ходе выполнения боевых задач, учений, различного рода тренировок, проверок уровня боевой готовности», — добавил он.