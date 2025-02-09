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Белорусские военные осваивают создание дополнительной противодронной защиты

Белорусские военные анализируют состояние и перспективы применения образцов вооружения и техники, адаптируются под текущие вызовы и угрозы.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 9 фев — Sputnik. В воинских частях осваивают и изготавливают дополнительные средства противодронной защиты, так называемые мангалы, заявил заместитель министра обороны по вооружению — начальник вооружения ВС Беларуси Андрей Федин в эфире «ВоенТВ».

Он отметил, что освоено изготовление маскировочных комплектов для вооружения, техники и войск в полевых условиях. Также дорабатывается дополнительная защита техники.

В воинских частях осваивается и осуществляется уже изготовление дополнительных средств противодронной защиты, так называемых мангалов, которыми оснащаются все подразделения, которые выполняют сегодня в соответствии с распоряжением президента боевую задачу по усилению государственной границы.

Андрей Федин
начальник вооружения ВС Беларуси

По его словам, постоянно совершенствуется система хранения и эксплуатации вооружения и техники, развивается система технического диагностирования, обслуживания.

Замминистра обратил внимание, что за прошлый год в Вооруженных силах средним ремонтом отремонтировали порядка тысячи единиц образцов вооружения и техники, под текущим ремонтом — около девяти тысяч.

«Многие из них были восстановлены в полевых условиях в ходе выполнения боевых задач, учений, различного рода тренировок, проверок уровня боевой готовности», — добавил он.