ЕАЭС: взаимодействие ЕЭК и национальных конкурентных ведомств

Актуальные вопросы, связанные с конкурентной политикой и антимонопольным регулированием, а также с особенностями правоприменительной практики на трансграничных рынках Евразийского экономического союза обсудили на совещании в штаб-квартире Евразийской экономической комиссии руководители уполномоченных в сфере конкуренции органов стран ЕАЭС под председательством министра по конкуренции и антимонопольному регулированию ЕЭК Максима Ермоловича, передает DKnews.kz.