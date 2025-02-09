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ЕАЭС: взаимодействие ЕЭК и национальных конкурентных ведомств

Актуальные вопросы, связанные с конкурентной политикой и антимонопольным регулированием, а также с особенностями правоприменительной практики на трансграничных рынках Евразийского экономического союза обсудили на совещании в штаб-квартире Евразийской экономической комиссии руководители уполномоченных в сфере конкуренции органов стран ЕАЭС под председательством министра по конкуренции и антимонопольному регулированию ЕЭК Максима Ермоловича, передает DKnews.kz.

Источник: eec.eaeunion.org

В частности, рассмотрены дальнейшее взаимодействие Комиссии и национальных конкурентных ведомств в рамках реализации полномочий ЕЭК. Обсуждены проведение Комиссией инициативных оценок состояния конкуренции на трансграничных рынках Союза, ряд вопросов по критериям отнесения рынка к трансграничному.

Участники мероприятия поддержали дальнейшую совместную работу по достигнутым договоренностям.

В совещании принял участие заместитель руководителя конкурентного органа Узбекистана — государства-наблюдателя при ЕАЭС.

ЕАЭС