ЕАЭС: взаимодействие ЕЭК и национальных конкурентных ведомств

В частности, рассмотрены дальнейшее взаимодействие Комиссии и национальных конкурентных ведомств в рамках реализации полномочий ЕЭК. Обсуждены проведение Комиссией инициативных оценок состояния конкуренции на трансграничных рынках Союза, ряд вопросов по критериям отнесения рынка к трансграничному.
Участники мероприятия поддержали дальнейшую совместную работу по достигнутым договоренностям.
В совещании принял участие заместитель руководителя конкурентного органа Узбекистана — государства-наблюдателя при ЕАЭС.