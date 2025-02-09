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В Госдуме предложили сократить рабочий день по пятницам

Депутат Госдумы Ярослав Нилов разработал законопроект, принятие которого позволит сократить для россиян рабочую неделю — на час в пятницу, сообщает ИА DEITA.RU.

Источник: ДЕЙТА

Нилов направил проект закона в правительство на заключение. Документ предполагает внесение изменений в Трудовой кодекс РФ, устанавливая сокращение рабочего времени на один час в предшествующий выходным день при пятидневной рабочей неделе. При этом общая еженедельная норма рабочего времени не пострадает из-за отнятого часа.

Депутат подчеркивает, что хотя подобные договоренности между работодателем и работником возможны и сейчас, законодательное закрепление этой нормы все равно будет важным. По его мнению, небольшое сокращение графика в пятницу положительно повлияет на качество жизни работающих граждан, улучшит их здоровье и, что немаловажно, повысит производительность труда. Кроме этого, такое сокращение рабочего времени также поможет улучшить рабочий климат и снизит уровень стресса у сотрудников.

Стоит отметить, что это не первое предложение в Госдуме о сокращении рабочего времени. Ранее депутаты предлагали уменьшить часы работы для женщин, а также для родителей, чтобы повысить в России рождаемость, улучшить условия для воспитания детей.

закон
Госдума