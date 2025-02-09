Кремль ответил на слова Трампа о разговоре с Путиным

«По мере того как администрация в Вашингтоне разворачивает свою работу, возникает много разных коммуникаций, и эти коммуникации ведутся по разным каналам, и, конечно, на фоне множественности этих коммуникаций я лично могу чего-то не знать, быть не в курсе чего-то. Поэтому в данном случае я не могу это ни подтвердить, ни опровергнуть», — сказал он.