Трамп заявил, что не хочет «бомбить» Иран

«Я бы хотел заключить неядерную сделку с Ираном. Я бы предпочел это тому, чтобы разбомбить его к чертям. Они не хотят умирать. Никто не хочет», — заявил американский лидер в интервью The New York Times. Дональд Трамп также сказал, что израильских ударов по Ирану можно было бы избежать, если бы подобное соглашение заключили бы ранее.
В начале февраля Белый дом сообщил, что Трамп подписал указ о возобновлении политики «максимального давления» на Иран. По информации Reuters, документ призван перекрыть все пути для создания ядерного оружия в Иране. МИД Ирана заявил, что ответом на «максимальное давление» станет иранское «максимальное сопротивление».