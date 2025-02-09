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Трамп заявил, что не хочет «бомбить» Иран

Президент США Дональд Трамп заявил, что хотел бы заключить с Ираном соглашение по ядерным вопросам. Разглашать подробности возможных договоренностей Трамп не стал.

Источник: AP 2024

«Я бы хотел заключить неядерную сделку с Ираном. Я бы предпочел это тому, чтобы разбомбить его к чертям. Они не хотят умирать. Никто не хочет», — заявил американский лидер в интервью The New York Times. Дональд Трамп также сказал, что израильских ударов по Ирану можно было бы избежать, если бы подобное соглашение заключили бы ранее.

В начале февраля Белый дом сообщил, что Трамп подписал указ о возобновлении политики «максимального давления» на Иран. По информации Reuters, документ призван перекрыть все пути для создания ядерного оружия в Иране. МИД Ирана заявил, что ответом на «максимальное давление» станет иранское «максимальное сопротивление».

Трамп Дональд