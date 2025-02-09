Трамп заявил, что не хочет «бомбить» Иран

«Я бы хотел заключить неядерную сделку с Ираном. Я бы предпочел это тому, чтобы разбомбить его к чертям. Они не хотят умирать. Никто не хочет», — заявил американский лидер в интервью The New York Times. Дональд Трамп также сказал, что израильских ударов по Ирану можно было бы избежать, если бы подобное соглашение заключили бы ранее.