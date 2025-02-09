Ким Чен Ын пообещал «неизменную поддержку» российской армии

Российский президент Владимир Путин, в прошлом сентябре отвечая на вопрос об отправке в зону боев северокорейских добровольцев, назвал эти сведения полной чушью. Месяцем позже, говоря о спутниковых снимках, он заявил, что, если они есть, «значит, они чего-то отражают», а также напомнил о ст. 4 договора с КНДР, которая предполагает оказание военной помощи в случае вооруженного нападения. Кремль не комментировал данные о переброске и перемещении северокорейских войск.