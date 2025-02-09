Травников рассказал о своем любимом месте в Новосибирской области

Он подчеркнул исключительное разнообразие природных ландшафтов Новосибирской области, упомянув горы, бескрайние степи, таинственные болота и величественную тайгу. Каждая из этих зон обладает уникальной прелестью и предлагает неповторимый опыт, будь то активный отдых на горных склонах, спокойные прогулки по степным просторам, наблюдение за редкой флорой и фауной в болотистых уголках или умиротворяющий отдых в глубине сибирской тайги, богатой кедрами и другими хвойными деревьями, где воздух чист и пропитан ароматом хвои.