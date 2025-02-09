Санду поговорила с жителями Резинского района о солидарности и шантаже

КИШИНЕВ, 9 фев — Sputnik. Президент Молдовы Майя Санду совершила в пятницу рабочую поездку в Резинский район, где пообщалась с местными жителями и представителями властей, сообщили в пресс-службе главы государства.
Город Резина отметил 530-летие с момента своего первого документального упоминания, с чем президент поздравила местных жителей, «призвав их сохранять единство и солидарность».
Отметим, что в ходе второго тура президентских выборов, которые прошли осенью прошлого года, Майя Санду получила в Резинском районе большинство голосов избирателей, в то время как в соседнем Шолданештском районе в лидеры вышел ее контркандидат Александр Стояногло.
«Всего в нескольких километрах от Резины есть населенные пункты, где людей шантажировали и использовали в иностранных интересах. Но здесь, в Резине, община осталась сильной. Во времена перемен и вызовов наша главная сила — в солидарности», — заявила Санду.
Как отмечает пресс-служба президента, в ходе рабочей поездки она также встретилась с мэрами населенных пунктов и жителями ряда сел: Экимауцы, Цахнауцы и Царевка. Было подчеркнуто, что это «люди, которые верят в европейское будущее Молдовы».
«Значительные инвестиции были также вложены в оснащение Резинской районной больницы, реконструкцию пунктов неотложной медицинской помощи и приобретение трех машин скорой помощи», — отмечается в пресс-релизе, точные суммы не называются.
Упомянуто также, что в рамках национальной программы лесоразведения были посажены и восстановлены леса на площади 286 гектаров. Еще одним проектом общей стоимостью 360 миллионов леев стала реконструкция дороги, соединяющей Резину с Теленештами — это также район, где во втором туре президентских выборов большинство избирателей голосовали за Майю Санду.
Согласно результатам соцопроса, представленным недавно компанией IMAS, большинство (61%) опрошенных считает, что Майя Санду не занимается проблемами страны в достаточной мере, 40% респондентов полагают, что во второй срок своего президентства Санду «действует хуже», 37% не видят разницы, и только 17% считают, что сейчас она руководит «лучше».