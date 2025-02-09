Санду поговорила с жителями Резинского района о солидарности и шантаже

КИШИНЕВ, 9 фев — Sputnik. Президент Молдовы Майя Санду совершила в пятницу рабочую поездку в Резинский район, где пообщалась с местными жителями и представителями властей, сообщили в пресс-службе главы государства.

Город Резина отметил 530-летие с момента своего первого документального упоминания, с чем президент поздравила местных жителей, «призвав их сохранять единство и солидарность».

Отметим, что в ходе второго тура президентских выборов, которые прошли осенью прошлого года, Майя Санду получила в Резинском районе большинство голосов избирателей, в то время как в соседнем Шолданештском районе в лидеры вышел ее контркандидат Александр Стояногло.

«Всего в нескольких километрах от Резины есть населенные пункты, где людей шантажировали и использовали в иностранных интересах. Но здесь, в Резине, община осталась сильной. Во времена перемен и вызовов наша главная сила — в солидарности», — заявила Санду.

Как отмечает пресс-служба президента, в ходе рабочей поездки она также встретилась с мэрами населенных пунктов и жителями ряда сел: Экимауцы, Цахнауцы и Царевка. Было подчеркнуто, что это «люди, которые верят в европейское будущее Молдовы».

В продолжение темы было упомянуто, что в рамках программы «Европейское село» в Резинский район поступило инвестиций на сумму 36 миллионов леев. Деньги пошли на строительство 13 километров водопровода, 10 километров уличного освещения, пяти спортивных площадок и реконструкцию трех учебных заведений. В рамках второй части проекта было выделено еще 35 миллионов леев на реализацию15 проектов.