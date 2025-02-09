Сотрудничество между Узбекистаном и Казахстаном обсудили в Астане

ТАШКЕНТ, 9 фев — Sputnik. В Астане посол Узбекистана Бахтиёр Ибрагимов и заместитель министра иностранных дел Казахстана Алибек Бакаев обсудили важные аспекты двустороннего и многостороннего сотрудничества двух стран, сообщает ИА «Дунё».
Они высоко оценили последовательное развитие двусторонних политических, торгово-экономических и культурно-гуманитарных связей, обменялись мнениями по вопросам международного и регионального значения.
«Обсуждались координация и продвижение позиций по вопросам, представляющим взаимный интерес, на таких многосторонних площадках, как Организация исламского сотрудничества, Организация тюркских государств, Организация экономического сотрудничества, Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии, форматов “Центральная Азия плюс”, — говорится в сообщении.