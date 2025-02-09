Как прошел визит белорусской делегации в Карелию, рассказали в Минлесхозе

В ведомстве рассказали, что за несколько дней пребывания в Карелии делегация посетила различные предприятия: ООО «Амкодор-Онего», АО «Петрозаводскмаш» и ООО «Прионежская горная компания». На последнем предприятии члены делегации смогли увидеть, как работает белорусская техника — БЕЛАЗы, которые активно используются в карьере «Чевжавара». «Было приятно услышать, что техника БЕЛАЗ отлично справляется с задачами в сложных условиях и вносит большой вклад в развитие предприятия», — отметили в пресс-службе.
Также в ходе визита состоялся круглый стол по вопросам развития сотрудничества между Республикой Беларусь и Республикой Карелия. В пресс-службе напомнили, что именно Министерство лесного хозяйства Беларуси определено правительством ответственным госорганом за углубление экономического сотрудничества с Карелией.
Как подчеркнул во время круглого стола замминистра лесного хозяйства Владимир Креч, потенциал для развития сотрудничества между двумя республиками далеко не исчерпан. Белорусская сторона заинтересована в еще большем присутствии отечественных предприятий на рынке Карелии и готова импортировать продукцию из дружественной республики, производство которой сегодня не налажено в Беларуси.