Как прошел визит белорусской делегации в Карелию, рассказали в Минлесхозе

В ведомстве рассказали, что за несколько дней пребывания в Карелии делегация посетила различные предприятия: ООО «Амкодор-Онего», АО «Петрозаводскмаш» и ООО «Прионежская горная компания». На последнем предприятии члены делегации смогли увидеть, как работает белорусская техника — БЕЛАЗы, которые активно используются в карьере «Чевжавара». «Было приятно услышать, что техника БЕЛАЗ отлично справляется с задачами в сложных условиях и вносит большой вклад в развитие предприятия», — отметили в пресс-службе.