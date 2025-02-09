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Мэр Казани высказался против «бестолковых памятников» в городе

По его мнению, город нуждается в полезных для граждан объектах.

В центре Казани нет необходимости устанавливать бессмысленные памятники. Об этом заявил мэр города Ильсур Метшин на одной из встреч форума «Казаныш».

Глава города отметил, что при разработке площадей, жилых кварталов и общественных зон сейчас учитываются различные критерии, включая опыт пользователей. Он подчеркнул значимость создания объектов, которые принесут реальную пользу жителям. Кроме того Метшин отметил, что памятники должны иметь смысл.

Отметим, был упомянут случай с тротуарами, которые были спроектированы архитекторами в соответствии с нормами. Тем не менее, жители Казани продолжали использовать пути по земле в удобных для них местах, игнорируя «правильные» дорожки.