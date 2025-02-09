Глава Челябинской области поздравил работников гражданской авиации с профессиональным праздником

9 февраля отмечается День гражданской авиации. Работников этой сферы с профессиональным праздником поздравил губернатор Челябинской области Алексей Текслер.
Глава региона отметил, что это особенный день для тех, кто связал свою жизнь с небом. А ведь таких людей много: кто-то управляет самолетами, а кто-то разрабатывает оборудование для этой отрасли.
— На наших авиапредприятиях работают высококлассные специалисты, способные брать на себя огромную ответственность, мгновенно принимать правильные решения в сложной обстановке, — отметил в своем поздравлении Алексей Текслер.
Губернатор пожелал сотрудникам здоровья, счастья, летной погоды и ясного неба.