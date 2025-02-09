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Глава Челябинской области поздравил работников гражданской авиации с профессиональным праздником

Губернатор Текслер поздравил южноуральцев с Днем гражданской авиации.

Источник: Комсомольская правда

9 февраля отмечается День гражданской авиации. Работников этой сферы с профессиональным праздником поздравил губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

Глава региона отметил, что это особенный день для тех, кто связал свою жизнь с небом. А ведь таких людей много: кто-то управляет самолетами, а кто-то разрабатывает оборудование для этой отрасли.

— На наших авиапредприятиях работают высококлассные специалисты, способные брать на себя огромную ответственность, мгновенно принимать правильные решения в сложной обстановке, — отметил в своем поздравлении Алексей Текслер.

Губернатор пожелал сотрудникам здоровья, счастья, летной погоды и ясного неба.

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