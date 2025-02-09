Ричмонд
+7°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Глава Башкирии опубликовал видеоответ на свою загадку

Глава Башкирии опубликовал видеоответ на свою загадку.

Источник: РИА "Новости"

Глава Башкирии Радий Хабиров в своем аккаунте в соцсетях опубликовал видео — ответ на загадку по поводу того, почему в Зауралье местами нет снега и видна трава. Свою загадку он загадал подписчикам 4 февраля, сообщал Башинформ.

«Наша республика удивительна, полна самых разных ландшафтов и пейзажей. А Зауралье с его степями, горами (!) — ее бриллиант, — отметил тогда Радий Хабиров. — P. S. Загадка. Снег позади меня покрыл все поля. Но почему-то местами снега нет и видна трава. Почему?».

Сегодня руководитель региона разместил видео с башкирскими лошадями.

«Наши башкирские лошадки на тебеневке. Только посмотрите, какая красота!», — прокомментировал свое сегодняшнее видео Радий Хабиров.