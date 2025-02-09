Глава Башкирии опубликовал видеоответ на свою загадку.

Глава Башкирии Радий Хабиров в своем аккаунте в соцсетях опубликовал видео — ответ на загадку по поводу того, почему в Зауралье местами нет снега и видна трава. Свою загадку он загадал подписчикам 4 февраля, сообщал Башинформ.