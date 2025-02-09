Глава Башкирии опубликовал видеоответ на свою загадку.

Глава Башкирии Радий Хабиров в своем аккаунте в соцсетях опубликовал видео — ответ на загадку по поводу того, почему в Зауралье местами нет снега и видна трава. Свою загадку он загадал подписчикам 4 февраля, сообщал Башинформ.
«Наша республика удивительна, полна самых разных ландшафтов и пейзажей. А Зауралье с его степями, горами (!) — ее бриллиант, — отметил тогда Радий Хабиров. — P. S. Загадка. Снег позади меня покрыл все поля. Но почему-то местами снега нет и видна трава. Почему?».
Сегодня руководитель региона разместил видео с башкирскими лошадями.
«Наши башкирские лошадки на тебеневке. Только посмотрите, какая красота!», — прокомментировал свое сегодняшнее видео Радий Хабиров.