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Откуда газ пойдет в Приднестровье после 10 февраля: Почему СМИ сообщают о тайных переговорах партии президента Молдовы с Москвой по поводу поставок «голубого топлива»

Пресс-служба президента Молдовы пока не опровергла сообщения о том, что некие эмиссары от ПАС ведут тайные переговоры по газу и в Москве.

Источник: скриншот/Первый Приднестровский

«Российская газета “Коммерсант” уже несколько раз публиковала сообщения о том, что вот-вот начнутся поставки “европейского” газа в Приднестровье то ли через Румынию, то ли через Венгрию», — пишет в соцсетях журналист Дмитрий Чубашенко.

"Эти сообщения еще ни разу не подтвердились, из чего можно предположить, что их источники находятся в Кишиневе, а сами озвучиваемые схемы — это не то, что может заработать на самом деле, а то, как вся эта история видится кому-то в Кишиневе. Можно даже предположить, кому именно.

Кстати, пресс-служба президента Молдовы пока не опровергла сообщения о том, что по заданию Санду некие ее эмиссары ведут тайные переговоры по газу и в Москве", — заметил Дмитрий Чубашенко.

Накануне в передаче «Истина» на телеканале TVC21 журналист Валерий Демидецкий сообщил, что эмиссары президента Майи Санду тайно ездят в Москву для переговоров о поставках газа.

Интересно было бы услышать от пресс-службы Санду подтверждение или опровержение этой информации, а если опровержения не будет, то узнать и имена этих самых эмиссаров.

Чтобы не получилось так, что те, кто громче всех кричит в Кишиневе о «кознях Кремля», втихаря ведут с этим самым Кремлем переговоры по газу.

Напомним, что гуманитарный газ от ЕС Приднестровье получает только до 10 февраля 2025.