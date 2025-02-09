Откуда газ пойдет в Приднестровье после 10 февраля: Почему СМИ сообщают о тайных переговорах партии президента Молдовы с Москвой по поводу поставок «голубого топлива»

"Эти сообщения еще ни разу не подтвердились, из чего можно предположить, что их источники находятся в Кишиневе, а сами озвучиваемые схемы — это не то, что может заработать на самом деле, а то, как вся эта история видится кому-то в Кишиневе. Можно даже предположить, кому именно.