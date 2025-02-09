Небензя назвал условие для контактов с США по Украине

«Мы открыты к контактам, но на равноправной основе и при обязательном учете российских интересов. Ждем соответствующих сигналов от американской стороны. Об этом неоднократно говорил и президент Владимир Владимирович Путин, предлагая “спокойно поговорить по всем тем направлениям, которые представляют интерес как для США, так и для России, опираясь на реалии сегодняшнего дня”», — сказал Небензя.