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Небензя назвал условие для контактов с США по Украине

ООН, 9 фев — РИА Новости. Россия открыта к контактам с США по Украине на «равноправной основе и при обязательном учете российских интересов», ждет «соответствующих сигналов» от Вашингтона, заявил в интервью РИА Новости постпред РФ при ООН Василий Небензя.

Источник: РИА "Новости"

«Мы открыты к контактам, но на равноправной основе и при обязательном учете российских интересов. Ждем соответствующих сигналов от американской стороны. Об этом неоднократно говорил и президент Владимир Владимирович Путин, предлагая “спокойно поговорить по всем тем направлениям, которые представляют интерес как для США, так и для России, опираясь на реалии сегодняшнего дня”», — сказал Небензя.

Постпред РФ отметил, что надо также и понимать, что «для танго нужны двое», только лишь желания РФ для контактов с США мало — многое будет зависеть от решений администрации Дональда Трампа.