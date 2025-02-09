Индия оценивает возможности российского Су-57

«Мы оцениваем [возможности истребителя]», — сказал Кумар. По его словам, в конечном итоге «решать будут индийские вооруженные силы», станет ли Индия покупателем российского боевого самолета.
«Ожидаем захватывающего выступления Су-57 на авиашоу [Aero India 2025]», — подчеркнул Кумар.
Су-57Э (экспортный вариант) ранее прибыл в Бангалор на базу ВВС Индии Елаханка. Истребителем управляет российский летчик, Герой России Сергей Богдан. Боевой самолет совершит демонстрационные полеты в ходе международного авиасалона, который пройдет с 10 по 14 февраля в Бангалоре.
Ранее в Ростехе сообщили, что Россия готова предложить Индии всемерное сотрудничество по проекту истребителя пятого поколения Су-57Э, в том числе совместное производство. Как отметил генеральный директор Рособоронэкспорта Александр Михеев, в числе предложений — поставка готовых самолетов, организация их совместного производства в Индии, а также оказание содействия в разработке индийского истребителя пятого поколения.
Су-57 — единственный в мире истребитель пятого поколения, доказавший в реальных боевых условиях эффективность противодействия западным комплексам противовоздушной обороны. Самолет способен применять широкую номенклатуру управляемых высокоточных средств поражения и отличается малой заметностью для локаторов противника.