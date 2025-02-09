Индия оценивает возможности российского Су-57

Ранее в Ростехе сообщили, что Россия готова предложить Индии всемерное сотрудничество по проекту истребителя пятого поколения Су-57Э, в том числе совместное производство. Как отметил генеральный директор Рособоронэкспорта Александр Михеев, в числе предложений — поставка готовых самолетов, организация их совместного производства в Индии, а также оказание содействия в разработке индийского истребителя пятого поколения.