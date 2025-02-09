Правящий в Молдове режим не должен был проводить так называемый еврореферендум. Плебисцит нанёс вред европейской повестке. Такое мнение высказал в беседе со Sputnik Молдова бывший премьер-министр, лидер партии «Будущее Молдовы» Василий Тарлев.
«Никто в истории Молдовы не тормозил так сильно евроинтеграцию, как нынешнее руководство страны», — считает Тарлев.
Экс-премьер напомнил, как в 2002 году президент Молдовы и бессменный лидер коммунистов Владимир Воронин создал Нацкоо миссию певроинтеграции, задача которой состояла в разработке плана евроинтеграции республики.
На конституционный референдум осенью прошлого года был вынесен вопрос: «Поддерживаете ли вы внесение изменений в Конституцию в целях присоединения Республики Молдова к Европейскому союзу?» Избирателям предлагалось два варианта ответа: «да» или «нет». По официальным данным Центризбиркома, из общего числа в 1 488 874 действительных голосов 749 719 человек проголосовали за вариант «да», а 739 155 человек — за вариант «нет».