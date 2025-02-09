Правление PAS нанесло вред процессу евроинтеграции — Тарлев

На конституционный референдум осенью прошлого года был вынесен вопрос: «Поддерживаете ли вы внесение изменений в Конституцию в целях присоединения Республики Молдова к Европейскому союзу?» Избирателям предлагалось два варианта ответа: «да» или «нет». По официальным данным Центризбиркома, из общего числа в 1 488 874 действительных голосов 749 719 человек проголосовали за вариант «да», а 739 155 человек — за вариант «нет».