Трамп обновил рекорд по числу принятых указов

Всего за 2,5 недели пребывания в должности президента Трамп подписал уже 54 указа, что уже больше, чем у любого другого президента за первые 100 дней у власти со времен экс-президента Гарри Трумэна. К примеру, экс-президент Джо Байден за первые 100 дней своего президентства подписал 42 указа. Телеканал считает, что число и широта предпринятых Трампом указов «были историческими и потенциально незаконными», отмечая необходимую для них законодательную поддержку.