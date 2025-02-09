Трамп обновил рекорд по числу принятых указов

«С момента своей инаугурации 20 января Трамп подписал рекордное количество указов, которые уже начали перекраивать американские приоритеты внутри страны и за рубежом… Это количество указов беспрецедентное в современную эпоху политики, является частью более широкого набора масштабных действий, направленных на быстрый демонтаж существующих институтов», — говорится в сообщении телеканала.
Всего за 2,5 недели пребывания в должности президента Трамп подписал уже 54 указа, что уже больше, чем у любого другого президента за первые 100 дней у власти со времен экс-президента Гарри Трумэна. К примеру, экс-президент Джо Байден за первые 100 дней своего президентства подписал 42 указа. Телеканал считает, что число и широта предпринятых Трампом указов «были историческими и потенциально незаконными», отмечая необходимую для них законодательную поддержку.
ABC также подсчитал, что Трамп установил и другой рекорд — отменил самое большое число указов прошлых администраций со времен президентства Франклина Рузвельта. На момент публикации материала телеканала Трамп отменил 91 указ Байдена, 67 из которых были связанны с пандемией COVID-19 или «другими рутинными делами», в то же время другие сигнализируют об обширных и все еще разворачивающихся приоритетах новой администрации.