В Молдавии раскритиковали учебник истории для русскоязычных школ

«С сожалением приходится констатировать, что ваши действия не просто не совпадают, они часто в корне противоречат вашим словам. Последним вопиющим примером этого является запуск учебника истории румын для 12-х классов для школ и лицеев с обучением на русском языке. Мы прошли через тяжёлые годы, но шаг за шагом начали адаптироваться к новым условиям, обстановка внутри страны стала успокаиваться, исчезли межнациональные разборки. Но вы своей политикой делаете всё, чтобы вернуть нас в наполненные гневом 90-е. Этот учебник укрепляет фундамент вражды в нашем обществе на долгие годы вперёд», — написал Муравский на своей странице в соцсети Facebook*, обращаясь к президенту Майе Санду и министру образования Перчуну.