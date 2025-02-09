Фон дер Ляйен призвала ЕС взять в свои руки оборону

Ранее фон дер Ляйен заявила, что Еврокомиссия в середине марта представит план укрепления обороны Евросоюза, предполагающий значительное увеличение оборонных расходов. По ее словам, сообщество должно тратить на оборону больше средств и делать ее более эффективной вместе и быть готов выступать вместе в случае возникновения споров с США.