Президент России отметил работу двух врачей из Челябинска

Как следует из указа главы государства, за заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу медалью Луки Крымского награжден врач Челябинской областной станции переливания крови Михаил Русаков.
На том же основании почетное звание «Заслуженный врач Российской Федерации» присвоено Наталии Зубовой, врачу того же медицинского учреждения.
Медаль Луки Крымского — государственная награда Российской Федерации. Ее вручают за заслуги в здравоохранении. Названа в честь выдающегося хирурга, архиепископа Симферопольского и Крымского Луки (Валентина Феликсовича Войно-Ясенецкого, 1877−1961).
«Заслуженный врач Российской Федерации» — почетное звание, входящее в систему государственных наград Российской Федерации.