Трамп намерен возложить гарантии безопасности по Украине на Европу

Советник добавил, что на этой неделе в Европе пройдут переговоры с участием госсекретаря США, министра обороны, вице-президента и спецпредставителя, в ходе которых обсудят детали урегулирования. По его словам, Вашингтон также планирует обсудить с Киевом вопросы, связанные с природными ресурсами, в том числе редкоземельными металлами, нефтью и газом.