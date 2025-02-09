Newsweek назвал «три подарка Путину» от администрации Трампа

Основополагающим документом МУС является Римский статут 1998 года. Россия подписала этот документ в 2000 году, однако в 2016-м отказалась от участия. Этому решению предшествовала оценка суда вхождения Крыма в состав России как «международный вооруженный конфликт». Украина подписала, но не ратифицировала Римский статут. В 2015-м она признала юрисдикцию суда «в отношении всех преступлений, совершенных на территории Украины с начала военной агрессии» России.