Захарова спрогнозировала подрыв развития Прибалтики после отключения от БРЭЛЛ

«Это логичное продолжение уничтожения некогда имевших все предпосылки к процветанию и независимости стран и народов», — считает она.
Так она прокомментировала слова главы Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен о том, что решение является якобы свободой от угроз и шантажа.
По мнению Захаровой, свобода от науки, образования, а также суверенитета и развития уже произошла с Прибалтикой.
Ранее в этот день Эстония, Латвия и Литва успешно синхронизировали свои электроэнергетические системы с Европой после отключения от российско-белорусской энергосистемы БРЭЛЛ.
Накануне в постпредстве РФ при ЕС заявили, что выход стран Балтии из БРЭЛЛ носит политический характер. Там уточнили, что расходы понесут в первую очередь европейские домохозяйства и предприятия в странах Балтии.
Тогда же в Минэнерго России сообщили о том, что Калининградская область перешла на автономный режим работы из-за выхода стран Балтии из единого энергетического кольца с Российской Федерацией и Белоруссией.
Позднее в этот же день в системном операторе единой энергетической системы (СО ЕЭС) сообщили, что выход стран Балтии из БРЭЛЛ не повлиял на параллельную работу энергосистем России и Белоруссии и на функционирование энергосистемы в Калининградской области.
Электрическое кольцо БРЭЛЛ — объединение энергосистемы Белоруссии, России, Эстонии, Латвии и Литвы. В ноябре 2024 года операторы электросистем Литвы, Латвии и Эстонии официально уведомили Россию и Белоруссию о выходе из общей энергосистемы БРЭЛЛ к 8 февраля 2025 года.