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Илон Маск предложил закрыть правительственное иновещание США

Илон Маск, глава Департамента эффективности правительства (DOGE) и один из ближайших советников президента Дональда Трампа, призвал закрыть финансируемые властями США «Голос Америки» (признано иноагентом и нежелательным в РФ) и «Радио Свободная Европа/Радио Свобода» (признано иноагентом и нежелательным в РФ). О своей позиции он сообщил на своей странице в принадлежащей ему социальной сети X.

Источник: AP 2024

"Да, закройте их!

1. Европа уже свободна (если не считать удушающей бюрократии). Да?

2. Никто их больше не слушает.

3. Это все сумасшедшие левые радикалы, говорящие сами с собой, попутно сжигающие в год миллиард долларов из денег налогоплательщиков, — написал он, включившись в дискуссию, начатую одним из давних сторонников президента Трампа, Ричарда Гренелла. Гренелл, бывший посол США в Германии и некоторое время исполнявший обязанности директора национальной разведки, обвинил эти радиостанции в продвижении ультралевой повестки и задался вопросом, не пора ли закрыть эти «пережитки прошлого»".

Никто из официальных лиц в Вашингтоне пока не прокомментировал заявления Маска, однако прежние инициативы главы DOGE, включая его призывы закрыть USAID — Агентство США по международному развитию, находили понимание и поддержку в администрации президента Трампа.