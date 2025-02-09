Илон Маск предложил закрыть правительственное иновещание США

3. Это все сумасшедшие левые радикалы, говорящие сами с собой, попутно сжигающие в год миллиард долларов из денег налогоплательщиков, — написал он, включившись в дискуссию, начатую одним из давних сторонников президента Трампа, Ричарда Гренелла. Гренелл, бывший посол США в Германии и некоторое время исполнявший обязанности директора национальной разведки, обвинил эти радиостанции в продвижении ультралевой повестки и задался вопросом, не пора ли закрыть эти «пережитки прошлого»".