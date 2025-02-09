В Киеве назвали условие для переговоров с Россией

«Если бы у меня было понимание, что Америка и Европа нас не бросят, и будут нас поддерживать, и дадут нам гарантии безопасности, я готов к любому формату переговоров, да», — сказал Зеленский в интервью британскому телеканалу ITV News, отвечая на вопрос о готовности к прямым переговорам с Путиным.
Также в ходе интервью Зеленский заверил, что для завершения конфликта на Украине в 2025 году есть все возможности. Он заявил, что президент США Дональд Трамп хочет быстрого завершения конфликта, и призвал его совместно с Евросоюзом усилить давление на Россию, в первую очередь санкционное.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что, если есть желание найти компромиссное решение, вести переговоры по Украине можно с кем угодно, при этом он подчеркнул, что Зеленский в силу своей нелегитимности не имеет права ничего подписывать. Путин напомнил, что Киеву нужно найти способ отменить ранее подписанный Зеленским указ о запрете переговоров — это, к примеру, может сделать председатель Верховной рады. Если же сам Зеленский хочет участвовать в переговорах, российский президент выразил готовность выделить для этого специальных людей.
Путин также отмечал, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. В свою очередь, Трамп говорил о том, что Зеленский готов к заключению сделки по урегулированию конфликта на Украине, но не уточнил, на каких условиях. Американский лидер при этом отметил, что его разговор с Путиным может произойти уже «очень скоро».