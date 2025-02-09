В Афганистане заявили о расширении отношений с Ираном

Выступая в Кабуле на мероприятии, посвященном 46-й годовщине победы Исламской революции в Иране, он подчеркнул, что «уровень двустороннего сотрудничества в политической, экономической, культурной областях, а также в области безопасности также повысился».
«Исламский эмират Афганистан хочет расширять и укреплять отношения с соседними странами, включая Исламскую Республику Иран, и подчеркивает важность продолжения и углубления отношений в политической и культурной областях, сфере безопасности и экономике», — приводит слова дипломата информационный портал Ariana news.
По данным издания, исполняющий обязанности посла Ирана в Кабуле Алиреза Бигдели также отметил расширение отношений между двумя странами в свете взаимовыгодного сотрудничества. Он заявил, что «Тегеран готов сотрудничать с Афганистаном в различных областях, особенно в борьбе с терроризмом и наркотиками».
«Борьба с терроризмом и экстремизмом является еще одной важной областью сотрудничества между двумя государствами — Ираном и Афганистаном. В настоящее время две страны сотрудничают друг с другом в борьбе с различными формами терроризма», — заявил Бигдели.
Высокопоставленные дипломаты ИРИ и ИЭА также затронули события на Ближнем Востоке, осудив нападения Израиля на палестинцев. Они призвали исламские страны объединиться в поддержку народа Палестины.
В начале августа 2021 года талибы («Талибан» находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Занимавший тогда пост президента Афганистана Ашраф Гани уехал из страны. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане.