Глава ЕК заявила о «новой повестке» в США и готовности к диалогу

Трамп уже использовал пошлины для давления на другие страны, среди них Канада, Мексика, Китай. 1 февраля американский президент ввел пошлины в 25% на все канадские товары, кроме энергоресурсов (на них 10%), на мексиканские товары пошлины также составили 25%, на китайские — 10%. В итоге Оттава и Мехико смогли договориться об отсрочке взимания пошлин, согласившись принять дополнительные меры для борьбы с нелегальными мигрантами и торговлей наркотиком фентанилом.