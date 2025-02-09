Глава ЕК заявила о «новой повестке» в США и готовности к диалогу

«Мы осознаем потенциальные вызовы, но мы готовы к этому; Европа твердо придерживается курса в своих глобальных обязательствах и партнерстве», — сказала фон дер Ляйен.
Она отметила, что в США сейчас «новая повестка», в связи с чем нужен диалог, в том числе в свете необходимости большей поддержки Украины. По ее словам, ЕС уже предоставил Украине помощь на €135 млрд.
«Наша финансовая поддержка, согласованная с нашими партнерами из G7, покрывает большую часть дефицита финансирования в этом году. Это дает украинцам передышку, позволяет им сосредоточиться на самом важном — защите своей страны», — указала глава ЕК.
Президент США Дональд Трамп заявил в начале февраля, что Вашингтон «точно» введет дополнительные пошлины на поставки товаров из ЕС, поскольку европейцы «пользуются» Соединенными Штатами. Глава государства отметил, что дефицит США в двустороннем товарообороте с Евросоюзом превышает $300−350 млрд. Страны — члены ЕС, по словам Трампа, не приобретают продукцию американской автомобилестроительной промышленности и сельского хозяйства.
Трамп уже использовал пошлины для давления на другие страны, среди них Канада, Мексика, Китай. 1 февраля американский президент ввел пошлины в 25% на все канадские товары, кроме энергоресурсов (на них 10%), на мексиканские товары пошлины также составили 25%, на китайские — 10%. В итоге Оттава и Мехико смогли договориться об отсрочке взимания пошлин, согласившись принять дополнительные меры для борьбы с нелегальными мигрантами и торговлей наркотиком фентанилом.
Китай в качестве ответных мер подал иск во Всемирную торговую организацию (ВТО) и ввел пошлины в размере 10−15% на 80 товарных наименований, среди которых нефть, уголь, сжиженный природный газ (СПГ), автомобили с определенными характеристиками.